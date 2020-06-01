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Агент Тете: Тайсон - завистник, который умеет только бегать

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Пабло Буэно раскритиковал бразильца.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Агент вингера Шахтера Пабло Буэно отреагировал на слова Тайсона, который поддержал руководство Гремио в конфликте с молодым футболистом.

“Высказывания Тайсона меня не удивляют. Это обыкновенная зависть. В Украине говорят только о Тете. Это его беспокоит.

После завершения карьеры Тайсон может работать на ипподроме, потому что он умеет только бегать. Или может податься в политику, вступить в Партию зеленых“, - цитирует Буэно Zona Mista.

Отметим, что Тайсон также не уверен, что Тете станет новым Дугласом Костой.

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Теги: футбол, Тайсон, Тете, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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