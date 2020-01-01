Тайсон: Не думаю, что Тете будет новым Дугласом Костой

Бразилец считает, что у его соотечественника есть все для большого будущего.

Полузащитник Шахтера Тайсон высказался о своем партнере по команде Тете.

“Тете был мальчишкой, которого Шахтер приобрел у Гремио. И у него были проблемы там, правильно? Слушайте, в 18-19 лет, он не может рассказывать, готов он играть за первую команду или нет.

У Тете есть все для большого будущего в Шахтере. У него прекрасные качества и еще многому он научится. Но я не могу сказать, что он будет новым Дугласом Костой, потому что Дуглас сильно отличался от него. Он был совсем другой. Я играл с ним и видел, как Дуглас делает вещи, в которые я даже поверить не мог, а он их делал. Так что не могу сказать, будет Тете новым Дугласом Костой или кем-то еще.

Надеюсь, что Тете оставит свой след в Шахтере, как это делали другие бразильцы.

А то, что я слышал о Гремио - руководство клуба действовало правильно. Иначе бы каждый стучал в дверь и говорил, что хочет играть. А это не работает так сейчас. Агент не может просто постучаться в дверь и сказать: “Мой игрок готов, он должен играть“. Это не так.

Когда я пробивался в первую команду Интернасьонала, мне нужно было дождаться своего шанса. Через какое-то время может дойти до того, что бизнесмен будет предлагать деньги президенту клуба, тот даст из них тренеру и скажет: “Окей, пусть пацан играет“. Это недопустимо“, - цитирует Тайсона Zona Mista.

Напомним, Тете покинул Гремио из-за недостаточной игровой практики в клубе.