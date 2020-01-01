Срна: Благодарен Каштру за возможность помогать команде

Хорват счастлив, что его новая должность связана с работой на поле.

Дарио Срна прокомментировал свое назначение на пост директора по футболу в Шахтере, а также поделился своими целями на будущее.

“Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде.

А моя роль всегда одна - помогать Шахтеру, помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.

Мои цели - это цели Шахтера. Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов.

Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны“, - цитирует хорвата пресс-служба “горняков“.

Ранее Дарио Срна рассказал, что он - словно второй тренер в Шахтере.