Хорват будет отвечать за прогресс молодых игроков.

Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна стал футбольным директором клуба. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что хорват будет отвечать за прогресс молодых футболистов, адаптацию легионеров и внедрение воспитанников академии в первую команду.

Кроме того, он будет обсуждать трансферы и следить за соответствием философии клуба и стилем игры Шахтера от академии до первой команды.

Напомним, Срна защищал цвета Шахтера в качестве футболиста с 2003 по 2018 год. В сезоне-2018/19 он играл за итальянский Кальяри.

Ранее Дарио Срна рассказал, что он - словно второй тренер в Шахтере.