Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Срна получил должность футбольного директора Шахтера

Комментариев: 0
Хорват будет отвечать за прогресс молодых игроков.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер Донецк

Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна стал футбольным директором клуба. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что хорват будет отвечать за прогресс молодых футболистов, адаптацию легионеров и внедрение воспитанников академии в первую команду.

Кроме того, он будет обсуждать трансферы и следить за соответствием философии клуба и стилем игры Шахтера от академии до первой команды.

Напомним, Срна защищал цвета Шахтера в качестве футболиста с 2003 по 2018 год. В сезоне-2018/19 он играл за итальянский Кальяри.

Ранее Дарио Срна рассказал, что он - словно второй тренер в Шахтере.

Поделись:
Теги: Дарио Срна, футбол, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь