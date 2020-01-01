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Тренер Шахтера присоединится к Спортингу

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Луиш Каштру желает своему ассистенту успехов.
Филипе Селиккая
Филипе Селиккая
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подтвердил, что его помощник Филипе Селиккая ведет переговоры о переходе на пост тренера молодежной команды Спортинга.

“Это правдивые данные, не стоит скрывать. К нему действительно есть интерес со стороны Спортинга. Я прекрасно понимаю амбиции каждого из своих ассистентов, а они знают, что могут их проявлять.

Я хочу дать свободу Филипе продолжать свой путь как тренер. Здесь даже нечего обсуждать: нужно открыть наши двери, и он пойдет по своему пути. Филипе знает, что я совсем не люблю менять элементы в тренерском штабе. Я люблю стабильность. Но также знаю, что каждый из нас идет к своим целям в жизни, и нужно давать место для этого. Своей инициативой я ничего бы не менял.

Хочу сказать, что Филипе со мной с тех пор, как мы были в Шавише. После мы трудились в Витории Гимарайнш, а сейчас - в Шахтере. Все три года он был очень эффективным рабочим элементом нашего тренерского штаба и всегда верно выполнял свои функции. А еще это человек с ценностями. Именно этого я всегда ищу: предпочитаю окружать себя людьми с ценностями. Его заменит другой профессионал, его коллега.

Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешен с нами. И надеюсь, что Филипе также будет очень успешен в клубе такого масштаба, в португальском гранде“, - цитирует Каштру пресс-служба “горняков“.

Ранее Каштру рассказал, почему Динамо не смогло побороться с Шахтером за чемпионство.

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Теги: футбол, Спортинг
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Источник: shakhtar.com

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