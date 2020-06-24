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Каштру рассказал, почему Динамо не смогло побороться с Шахтером за чемпионство

Комментариев: 1
Португальский специалист считает, что киевляне плохо начали сезон.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему Динамо не смогло составить конкуренцию его команде в борьбе за чемпионство в УПЛ.

“У Динамо великолепные игроки, у них восьмеро в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным.

Для нас сложностью был возможный дисбаланс в обороне при большом количестве объемной работы в атаке. Мы смогли с этим справиться.

Будь мы невнимательны, это стало бы фатальным для нас. В некоторых ситуациях так и становилось“, - отметил специалист в интервью официальному сайту клуба.

Ранее Каштру заявил, что не уверен в том, что полностью отработает контракт с Шахтером.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Шахтер, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: shakhtar.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.06.2020, 18:26
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гость
При чем тут старт? У Динамо просто тренера нет. Разве можно всерьез говорить о том, что Михайличенко это тренер... В любом случае это не вина Каштру. Он выиграл этот чемпионат. С чем его и поздравляю. Желаю успехов этим летом в Лиге Европы и в следующем сезоне тоже (желательно в ЛЧ)!
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