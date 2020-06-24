Каштру рассказал, почему Динамо не смогло побороться с Шахтером за чемпионство

Португальский специалист считает, что киевляне плохо начали сезон.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему Динамо не смогло составить конкуренцию его команде в борьбе за чемпионство в УПЛ.

“У Динамо великолепные игроки, у них восьмеро в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным.

Для нас сложностью был возможный дисбаланс в обороне при большом количестве объемной работы в атаке. Мы смогли с этим справиться.

Будь мы невнимательны, это стало бы фатальным для нас. В некоторых ситуациях так и становилось“, - отметил специалист в интервью официальному сайту клуба.

Ранее Каштру заявил, что не уверен в том, что полностью отработает контракт с Шахтером.