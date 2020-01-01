Стали известны даты и время матчей 29 тура чемпионата Украины

Поединок Динамо - Шахтер пройдет 4 июля.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 29 тура чемпионата страны. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Центральным поединком тура станет матч между Динамо и Шахтером, который состоится в субботу, 4 июля.

29 тур

3 июля (пятница):

19:00 Львов - Ворскла

4 июля (суббота):

17:00 Мариуполь - Карпаты

19:30 Динамо - Шахтер

5 июля (воскресенье):

17:00 Десна - Колос

19:30 Олимпик - Днепр-1

19:30 Заря - Александрия