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Стали известны даты и время матчей 29 тура чемпионата Украины

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Поединок Динамо - Шахтер пройдет 4 июля.
Расписание 29 тура чемпионата Украины
Расписание 29 тура чемпионата Украины
УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 29 тура чемпионата страны. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Центральным поединком тура станет матч между Динамо и Шахтером, который состоится в субботу, 4 июля.

29 тур

3 июля (пятница):

19:00 Львов - Ворскла

4 июля (суббота):

17:00 Мариуполь - Карпаты
19:30 Динамо - Шахтер

5 июля (воскресенье):

17:00 Десна - Колос
19:30 Олимпик - Днепр-1
19:30 Заря - Александрия

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины, расписание матчей
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