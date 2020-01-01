Стали известны даты и время матчей 29 тура чемпионата Украины
Поединок Динамо - Шахтер пройдет 4 июля.
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 29 тура чемпионата страны. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Центральным поединком тура станет матч между Динамо и Шахтером, который состоится в субботу, 4 июля.
29 тур
3 июля (пятница):
19:00 Львов - Ворскла
4 июля (суббота):
17:00 Мариуполь - Карпаты
19:30 Динамо - Шахтер
5 июля (воскресенье):
17:00 Десна - Колос
19:30 Олимпик - Днепр-1
19:30 Заря - Александрия
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