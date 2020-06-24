Каштру: Не уверен, что полностью отработаю контракт с Шахтером

Специалист отметил, что в футболе может произойти все, что угодно.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о своих дальнейших планах в качестве наставника “оранжево-черных“.

“У меня еще год контракта с Шахтером, и я очень счастлив в этом клубе. В моей карьере было несколько целей, которые я уже выполнил здесь. Одна личная - играть в Лиге чемпионов, потому что Лига Европы уже была с Порту. Выступать в таком соревновании, как Лига чемпионов, это фантастика.

Отлично, что мы стали чемпионами, ведь в следующем сезоне, надеюсь, будем во второй корзине при жеребьевке группового этапа. И, собственно, стать чемпионом также было моей целью. Шахтер уже очень многое мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу, и я никогда бы не повернулся к нему спиной из-за финансовых или каких-либо еще вопросов после того, что мы делаем друг для друга. Я очень уважаю Шахтер“, - сказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.

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Также специалист рассказал, что думает только о дальнейшей работе с Шахтером, но не уверен, что отработает полностью свой контракт.

“Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, таковы мои правила жизни.

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Отвечая на ваш вопрос, мое единственное переживание - донецкий Шахтер. Сейчас нам нужно подготовиться к Лиге Европы и ответному поединку с Вольфсбургом, плюс у нас пять матчей чемпионата.

И потихоньку начинаем заглядывать уже в следующий сезон - он будет очень сложным. Мы не знаем, когда он начнется, а кроме того, еще есть Лига чемпионов, которая начнется в октябре, и Евро в 2021 году, где будет выступать сборная Украины.

Ряд факторов сегодня заставляет нас максимально сконцентрировать наше внимание на планировании“, - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Луиш Каштру надеется возглавить сборную Португалии.