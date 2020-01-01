Матч Карпаты - Львов проведут в Луцке

Поединок перенесен из Львова из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

В матче 28-го тура чемпионата Украины должен состояться матч между двумя львовскими клубами - Карпатами и Львовом.

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Как сообщает официальный сайт клуба, этот поединок перенесен в Луцк. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области. Встреча состоится на стадионе Авангард, который заявлен резервной ареной "зелено-белых".

Поединок состоится в субботу, 27 июня, в 17:00 по киевскому времени.

На данный момент Карпаты находятся в самом низу турнирной таблицы УПЛ, и отстают на 8 очков от Львова, который расположился на строчку выше.

Напомним, Карпаты недавно вышли из карантина.