Умер бывший тренер львовских Карпат
Сегодня, 24 июня, умер заслуженный тренер Украины и бывший наставник львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий.
Как сообщает пресс-служба "львов", специалист скончался на 74-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни.
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Под руководством тренера Карпаты стали первым представителем первой лиги, который вышел в полуфинал Кубка Украины. В том же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.
Также Юрий работал в качестве вице-президента возрожденных в 1989 году Карпат, генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеской академии. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал в Буковине, Прикарпатье, Волыни, Анжи и запорожском Металлурге.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный игрок Манчестер Юнайтед.
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