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Умер бывший тренер львовских Карпат

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Специалист ушел из жизни в 73-летнем возрасте.
Юрий Дячук-Ставицкий
Юрий Дячук-Ставицкий
ФК Карпаты

Сегодня, 24 июня, умер заслуженный тренер Украины и бывший наставник львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий.

Как сообщает пресс-служба "львов", специалист скончался на 74-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни.

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Под руководством тренера Карпаты стали первым представителем первой лиги, который вышел в полуфинал Кубка Украины. В том же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.

Также Юрий работал в качестве вице-президента возрожденных в 1989 году Карпат, генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеской академии. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал в Буковине, Прикарпатье, Волыни, Анжи и запорожском Металлурге.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный игрок Манчестер Юнайтед.

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Теги: Юрий Дячук-Ставицкий, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, смерть
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