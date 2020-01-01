Вербич: Сказал арбитру, что он может не смотреть повтор, пенальти не было

Словенский футболист отметил, что судья своими остановками сбивал темп игры и было тяжело играть в таких условиях.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал эпизод матча 27-го тура УПЛ против Колоса, в котором арбитр увидел нарушение на словенце со стороны Виталия Гавриша и, посмотрев повтор, назначил пенальти.

"В том моменте Кендзера подавал с фланга, я хотел обогнать защитника, но он “закрыл“ меня. Думаю, в том эпизоде фол был, скорее, с моей стороны, и уж точно ни о каком пенальти не могло быть и речи. Не знаю, что они там смотрели.

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Я сразу сказал арбитру: “Можешь не смотреть - там ничего не было“, но он ответил: “Подожди, я посмотрю VAR“. Вообще, этот судья такими остановками три или четыре раза сбивал темп игры в то время, как нам нужно было забивать.

Да и вообще, вчера была очень странная игра: четыре минуты поиграли - пауза, и так несколько раз. Очень тяжело играть в таких условиях. Но мы сами виноваты, что не показали вчера лучшей игры.

Судья не может ни что-то испортить, ни помочь - мы все должны делать сами. Думаю, впереди следовало играть лучше", - приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Также Беньямин высказался по поводу момента с пенальти на Карлосе де Пене.

"Сейчас каждый контакт - это штрафной удар, так что, может, пенальти и был. Я тот эпизод четко не видел, нужно посмотреть видеоповтор", - отметил Вербич.

Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ вынес решение по поводу судейства в матче Динамо - Колос.