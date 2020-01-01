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Каштру надеется возглавить сборную Португалии

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Наставник Шахтера отметил, что есть много специалистов, которые могут хорошо справиться с этой должностью.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал, что в будущем хотел бы поработать со сборной Португалии.

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"Сейчас со сборной Португалии работает Фернанду Сантуш и он действительно хорошо справляется. Конечно, есть и другие отличные тренеры, которые смогут сменить его на этом посту.

Не буду скрывать, что и я бы хотел поработать с национальной командой. У меня есть много целей в жизни, которые раньше не были достигнуты, и эта - одна из них", - приводит слова Каштру Record.

Ранее Луиш Каштру высказался о чемпионском титуле УПЛ, который он завоевал вместе с Шахтером.

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Теги: Луиш Каштру, футбол, сборная Португалии по футболу, тренер
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