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Миколенко: В моменте с пенальти в наши ворота моего фола и близко не было

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Футболист высказался по поводу судейства в матче против Колоса.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился эмоциями от скандального поединка против Колоса, в котором его команда одержала победу со счетом 2:1.

“Лично у меня осадок от нашей игры остался. Но главное, что мы выиграли и заработали три очка, которые для нас сейчас очень важны. Не люблю обсуждать судейство, но, то, что делал арбитр с VAR.

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В нашу сторону поставил пенальти, потому что я, якобы сфолил, но там фола и близко не было. Меня этот пенальти немного психологически надломил. После него было сложно нормально продолжать игру. Если в чемпионате Украины внедряют VAR, нужно нормально моменты рассматривать, а то скоро будем играть по баскетбольным правилам, согласно которым любое касание - это фол.

И в их сторону решение с одиннадцатиметровым ударом было, мягко сказать, странным. Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что там пенальти не было, что против него правила не нарушали, и VAR можно не смотреть, а судья его просто отогнал, для меня это необъяснимо“, - цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

Также футболист высказался по поводу игры соперника.

“Могу сказать, что эта команда однозначно достойна первой шестерки, она очень хорошо оборонялась, и атаки у них были достаточно перспективные. Они целенаправленно готовились к поединку с нами и достойно себя проявили в этой игре. Одним словом, молодцы“, - отметил Виталий.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо - Колос

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, Колос, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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