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Тесты зараженных игроков Олимпика оказались ошибочными

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Три игрока Олимпика, как выяснилось, не заболели коронавирусом.
Игроки Олимпика возвращаются к тренировкам
Игроки Олимпика возвращаются к тренировкам
ФК Олимпик Донецк

Несколько дней назад стало известно, что у трех игроков донецкого Олимпика обнаружили коронавирус. Из-за этого был отменен матч УПЛ между Карпатами и Олимпиком.

Однако, как сообщает официальный сайт донецкого клуба, зараженные игроки после возвращения в Киев прошли повторную проверку в двух других лабораториях, и их результаты оказались отрицательными.

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“Первоначальные результаты тестирования могут быть связанны с ошибкой в лаборатории или же некачественными образцами самого теста. С этим вопросом предстоит разобраться уже в самом учреждении, где проходила экспертиза“, - отмечают в Олимпике.

В связи с новыми данными, подопечные Игоря Климовского с завтрашнего дня возвращаются к тренировочному процессу и будут готовиться к матчу 28-го тура УПЛ против Ворсклы.

Ранее сообщалось, что игрок еще одного украинского клуба заразился коронавирусом.

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Теги: Олимпик, Олимпик Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, коронавирус, COVID-19
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Осталось 500 символов
Ribikip    23.06.2020, 20:54
Оценка:  0
Ribikip
Тесты сделаны так, что бы 50на 50 выявлять, в одном месте выявили, сделали в другом месте уже нет, это норма.
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