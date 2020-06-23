Тесты зараженных игроков Олимпика оказались ошибочными

Три игрока Олимпика, как выяснилось, не заболели коронавирусом.

Несколько дней назад стало известно, что у трех игроков донецкого Олимпика обнаружили коронавирус. Из-за этого был отменен матч УПЛ между Карпатами и Олимпиком.

Однако, как сообщает официальный сайт донецкого клуба, зараженные игроки после возвращения в Киев прошли повторную проверку в двух других лабораториях, и их результаты оказались отрицательными.

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“Первоначальные результаты тестирования могут быть связанны с ошибкой в лаборатории или же некачественными образцами самого теста. С этим вопросом предстоит разобраться уже в самом учреждении, где проходила экспертиза“, - отмечают в Олимпике.

В связи с новыми данными, подопечные Игоря Климовского с завтрашнего дня возвращаются к тренировочному процессу и будут готовиться к матчу 28-го тура УПЛ против Ворсклы.

Ранее сообщалось, что игрок еще одного украинского клуба заразился коронавирусом.