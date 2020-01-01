Комитет арбитров УАФ вынес решение по поводу судейства в матче Динамо - Колос

Комитет считает, что арбитр Сергей Бойко принимал верные решения в матче чемпионата Украины.

Матч между Динамо и Колосом запомнился футбольным болельщикам судейством - в поединке пробили четыре 11-метровых, а один пенальти отменили после использования VAR.

Комитет арбитров УАФ рассмотрел действия главного судьи Сергея Бойко и решил, что он, в основном, принимал верные решения.

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Комитет выявил только две ошибки в действиях судьи, которые он сам же исправил. Так, Бойко ошибочно поставил пенальти на 76-й минуте после падения Вербича, но отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Второй ошибкой стало решение продолжить игру после падения Де Пены, но после арбитр пересмотрел повтор и все же назначил 11-метровый удар.

По мнению комитета, во всех остальных моментах с пенальти Сергей Бойко поступал верно, включая дисциплинарные санкции игрокам.

Ранее главный тренер Колоса Руслан Костышин назвал арбитров УПЛ мафией.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос, который завершился со счетом 2:1.