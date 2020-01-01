Защитник Зари - об интересе Андерлехта: Не хочу об этом говорить

Богдан Михайличенко заявил, что его дело - тренироваться и полностью отдаваться игре.

Защитник Зари Богдан Михайличенко заявил, что хочет полностью сосредоточиться на завершении сезона с Зарей и не готов обсуждать интерес со стороны Андерлехта.

"Сейчас доигрываем сезон с Зарей. У нас большие цели, будем очки добывать, а там посмотрим, что получится. Клаусула? Не хочу об этом говорить, это дело руководства. Мое дело - выходить на тренировки, тренироваться и полностью отдаваться игре", - цитирует Михайличенко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний футболист отыграл 30 матчей за Зарю во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бельгийский Андерлехт заинтересован в трансфере Богдана Михайличенко.