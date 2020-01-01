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Мариуполь - Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Украины

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Мариуполь примет Ворсклу в рамках полуфинала Кубка Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Мариуполь - Ворскла: прогноз на матч Кубка Украины
Мариуполь - Ворскла: прогноз на матч Кубка Украины
ФК Мариуполь

В среду, 24 июня, состоится полуфинал Кубка Украины, в котором Мариуполь примет Ворсклу. Встреча состоится в Мариуполе на стадионе им. Владимира Бойко в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, шансы на победу у команд практически равные. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Мариуполя с коэффициентом 2.60, а на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 2.62. Ничью в основное время оценили в 3.00.

Примечательно, что на победу в экстра-тайме как Мариуполя, так и Ворсклы установили коэффициент 11.00. С такой же вероятностью букмекеры оценивают шансы команд на победу в серии пенальти.

Отметим, что победитель матча встретится в финале с Динамо, которое в полуфинале обыграло Минай (0:2). Финальный поединок пройдет во Львове 8 июля.

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Теги: Мариуполь, Ворскла, Кубок Украины, футбол, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, полуфинал
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