Мариуполь - Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Украины

Мариуполь примет Ворсклу в рамках полуфинала Кубка Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 24 июня, состоится полуфинал Кубка Украины, в котором Мариуполь примет Ворсклу. Встреча состоится в Мариуполе на стадионе им. Владимира Бойко в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, шансы на победу у команд практически равные. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Мариуполя с коэффициентом 2.60, а на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 2.62. Ничью в основное время оценили в 3.00.

Примечательно, что на победу в экстра-тайме как Мариуполя, так и Ворсклы установили коэффициент 11.00. С такой же вероятностью букмекеры оценивают шансы команд на победу в серии пенальти.

Отметим, что победитель матча встретится в финале с Динамо, которое в полуфинале обыграло Минай (0:2). Финальный поединок пройдет во Львове 8 июля.