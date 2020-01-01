Додо: Счастлив, что ко мне есть интерес со стороны Баварии и ПСЖ

Бразилец сосредоточен на донецком клубе.

Футболист Шахтера Додо прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ и Баварии.

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“Я очень доволен, что ко мне есть такой интерес. Эти два клуба среди лучших в Европе. В СМИ я читаю разную информацию по этому поводу. Мои агенты присылают мне эту информацию, даже если я не хочу, чтобы меня беспокоили.

Я уважаю Шахтер. Я хорошо себя проявляю в клубе. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Нам с Шахтером нужно еще выступить в Лиге Европы, я должен выложиться на полную вместе с командой“, - приводи слова Додо Topmercato со ссылкой Globo Esporte.

Ранее Палкин рассказал, почему Додо не перешел в Баварию.