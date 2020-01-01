Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда Исмаили вернется к тренировкам

Комментариев: 0
Бразилец будет тренироваться индивидуально.
Исмаили
Исмаили
Шахтер Донецк

Левый защитник Шахтера Исмаили сможет приступить к тренировкам через неделю, об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Бразилец был успешно прооперирован в Риме. Исмаили будет находиться в Италии на протяжение двух недель, где и начнет индивидуальные занятия.

Напомним, 30-летний игрок получил травму на тренировке. Ориентировочно Исмаили пропустит шесть месяцев из-за травмы.

Отметим, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.

Поделись:
Теги: Исмаили, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь