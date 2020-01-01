Стало известно, когда Исмаили вернется к тренировкам

Бразилец будет тренироваться индивидуально.

Левый защитник Шахтера Исмаили сможет приступить к тренировкам через неделю, об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Бразилец был успешно прооперирован в Риме. Исмаили будет находиться в Италии на протяжение двух недель, где и начнет индивидуальные занятия.

Напомним, 30-летний игрок получил травму на тренировке. Ориентировочно Исмаили пропустит шесть месяцев из-за травмы.

Отметим, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.