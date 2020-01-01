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Тете стал лучшим игроком 27-го тура УПЛ

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Бразилец помог выиграть Шахтеру чемпионство.
Тете
Тете
УПЛ

Вингер донецкого Шахтера Тете признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины, об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Экспертная комиссия отметила дубль бразильца в матче против Александрии (3:2).

На лучшего игрока также претендовали вратарь киевского Динамо Георгий Бущан, Руслан Степанюк и Дмитрий Резник из Ворсклы, а также Руслан Фомин из Мариуполя.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия.

Отметим, что лучшим тренером стал Виктор Скрипник.

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Теги: Тете, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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