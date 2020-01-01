Тете стал лучшим игроком 27-го тура УПЛ
Бразилец помог выиграть Шахтеру чемпионство.
Вингер донецкого Шахтера Тете признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины, об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Экспертная комиссия отметила дубль бразильца в матче против Александрии (3:2).
На лучшего игрока также претендовали вратарь киевского Динамо Георгий Бущан, Руслан Степанюк и Дмитрий Резник из Ворсклы, а также Руслан Фомин из Мариуполя.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия.
Отметим, что лучшим тренером стал Виктор Скрипник.
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