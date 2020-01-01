"Браво, Федерация": футболисты Зари вспомнили Луческу после матча Динамо - Колос

Игроки раскритиковали арбитра матча.

Футболисты Зари Никита Шевченко и Максим Белый (который ныне играет за Рух на правах аренды) ярко прокомментировали скандальную игру между Динамо - Колос (2:1). Главный арбитр матча назначил четыре пенальти в поединке и удалил игрока гостей.

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Игроки опубликовали в Instagram знаменитое фото Мирчи Луческу. Румынский специалист в 2006-м году бросил на газон шапку со словами “Браво, федерация“ в матче с киевским Динамо. Тогда наставник считал, что арбитры специально “душили“ донецкий клуб.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.