Михайличенко: Благодаря огромной силе воле Динамо смогла вырвать победу

Специалист дал оценку своим игрокам.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после трудной победы над Колосом (2:1) в рамках 27-го тура УПЛ.

“Если кратко охарактеризовать этот матч, то единственное, что было положительным в этой игре - это только результат. Показать ту игру, которую мы хотели, на которую настраивались и к которой готовились, не удалось.

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Во-первых, из-за того, что мы играли не на тех скоростях, на которых должны были, во-вторых, допустили очень много ошибок, причем не кто-то отдельно, а вся команда. А также немаловажно, что эмоционально и психологически мы не смогли настроиться на эту игру и восстановиться после тех матчей, которые были раньше, и забрали очень много эмоций.

Я не комментирую судейство, тем более, что вы прекрасно понимаете, что на игре работала система VAR, а спорить с ней сложно. Для меня важнее то, что удалось сделать моей команде.

Конечно, я доволен результатом и тем, что мы взяли важнейших три очка. Но по большому счету, мы могли проиграть этот матч, и только огромным усилием воли смогли выиграть эту победу“, - рассказал специалист на пресс-конференции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.