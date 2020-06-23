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Буяльский: Динамо не имеет право демонстрировать такой футбол

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Игрок отказался комментировать действия арбитров.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский оценил игру киевского клуба в матче против Колоса (2:1).

“Не хочу комментировать судейство. Есть отдельные люди, пусть они комментируют. Могу только по нашей игре сказать.

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Ничего хорошего сказать не могу. Так, как мы сегодня играли в футбол, играть нельзя. Вот и все. Вы все сами видели. Если бы показывали бы такую игру, как в прошлых матчах, тогда ладно. А сегодня - не футбол.

Есть результат, но нет удовлетворения игрой. Результат приходит, если есть какое-то качество игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Но нельзя демонстрировать такой футбол“, - рассказал Буяльский в интервью для FootballHub.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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гость  (аноним)  23.06.2020, 08:17
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