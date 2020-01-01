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Де Пена: Четыре пенальти - это ненормально

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Уругваец признался, что на нем был небольшой фол.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос де Пена прокомментировал победу киевского клуба в скандальном матче против Колоса (2:1) в рамках 27-го тура УПЛ.

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“Это был тяжелый матч. Думаю, мы играли хорошо. В поединке было четыре пенальти, это ненормально. Но хорошо, что мы заработали три очка. Теперь мы вторые, и мы хотим завершить чемпионат на этой позиции.

На мне был пенальти. Игрок Колоса держал меня за футболку, и я сказал об этом арбитру. Он сказал: “Подожди, сейчас проверю“. Он принял верное решение. Да, это небольшой фол, но соперник держал меня, таковы правила“, - заявил де Пена в интервью для FootballHub.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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