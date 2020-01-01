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Динамо - Колос 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

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Вашему вниманию обзор скандального поединка.

Динамо - Колос: видео голов и обзор матча
Динамо - Колос: видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Сегодня, 22 июня, завершился 27-й тур чемпионата Украины, в котором Динамо добыло скандальную победу над Колосом (2:1).

Главным героем матча стал арбитр встречи Сергей Бойко, который назначил четыре пенальти в поединке, по два в каждую сторону.

Единственный пенальти не реализовал Богданов, удар которого отбил Георгий Бущан. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос:

Динамо - Колос 2:1
Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) - Вильхамссон, 69 (пен.)

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Андриевский (Дуэлунд, 58) - Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич - Русин (Де Пена, 57).

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) - Лысенко (Кожушко, 72).

Предупреждения: Цитаишвили, Попов — Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

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Теги: Динамо Киев, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, видео голов, обзор матча
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