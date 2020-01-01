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Костышин - о матче с Динамо: Арбитры УПЛ - это мафия, которая заменяет друг друга

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Наставник жестко раскритиковал арбитров чемпионата Украины.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал скандальное поражение против Динамо (1:2) в рамках 27-го тура чемпионата Украины.

“Это просто катастрофа. Смотреть VAR и принимать решение минут 10, а с принятого решения все смеются. Много не нужно, вы узнайте у игроков Динамо. Им обидно, что они выиграли благодаря этому. Они бы может нас дожали и забили, но им обидно за такие победы.

Они не виноваты, что такие пенальти зарабатывают. Судья в темных очках. Бойко - Арановский это катастрофа. Они меняются друг с другом, а клубы платят за это. Зачем платить, если пользы не приносит?

Мы согласились перенести матч на понедельник, чтобы был VAR. Если бы знали, что так все будет, то не согласились бы никогда на перенос. Сам футболист, Вербич, говорит, что пенальти не было, а судья ставит. Вербич молодец, а судья - это катастрофа, мафия, которая меняет друг друга.

Не VAR вредит футболу, а судья. Видео показывает одно, а судья на черное говорит белое, а потом наоборот. Дело не в VAR, а в человеке. Сколько Бойко может ошибаться? А ему ничего не делают. У него какие-то отношения с Лучано Лучи? Не знаю просто“, - заявил Костышин в интервью Профутболу.

Ранее игрок Колоса заявил, что матч с Динамо - это цирк.

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Теги: Руслан Костышин, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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