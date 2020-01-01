Милько - о матче с Динамо: Это все превращается в цирк

Арбитр назначил спорные пенальти в ворота Колоса.

Футболист Колоса Вадим Милько прокомментировал скандальный матч против киевского Динамо, в котором “бело-синие“ добыли победу (2:1).

“По горячим следам не хочется наговорить каких-то глупостей. Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, за 90 минут тебя убил, все твои старания попусту. Нужно смотреть, это работа для наших экспертов.

Психологически очень тяжело. Это Динамо Киев, я все понимаю. Человек может взять на себя ответственность, один эпизод, второй, но это превращается в какой-то цирк.

Мы заработали два чистых пенальти, там даже VAR не надо было смотреть. Что касается пенальти в наши ворота, то я еще после отмененного одиннадцатиметрового арбитру сказал: “Ты свой момент найдешь еще“. Это смешно, если честно.

Мне приятно за нашу команду, дали бой, сражались с грандом. А остальное пусть будет на их совести. Я же хочу говорить о нашей команде, а не о Динамо и действиях арбитра“, - заявил Милько в программе Профутбол.

Ранее комитет арбитров УАФ отстранил арбитра матча Заря - Динамо.