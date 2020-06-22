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Динамо в скандальном матче переиграло Колос

Комментариев: 2
Арбитр назначил четыре пенальти в поединке.
Динамо обыграло Колос
Динамо обыграло Колос
ФК Динамо Киев

Сегодня, 22 июня, состоялся заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины, в котором киевское Динамо на НСК Олимпийском принимало Колос.

Команды в первом тайме выдали равную игру, не создав ни одного опасного момента возле ворот соперника.

Жарким выдался второй тайм, в котором главный арбитр матча Сергей Бойко назначил четыре пенальти в ворота команд. Сначала Колос заполучил право на пенальти, однако Георгий Бущан сумел перевести мяч на угловой после удара Богданова.

Спустя некоторое время, киевское Динамо получило право на пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. Уже на 69-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Вильхамссона с пенальти.

Под конец матча “бело-синие“ вновь пробивали пенальти, который уверенно реализовал Де Пена. Матч так и завершился победой столичного клуба.

Благодаря этой победе Динамо поднялось на второе место, обогнав Зарю. Что касается Колоса, то команда идет на шестом месте с 26 пунктами.

Динамо - Колос 2:1
Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) - Вильхамссон, 69 (пен.)

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Андриевский (Дуэлунд, 58) - Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич - Русин (Де Пена, 57).

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) - Лысенко (Кожушко, 72).

Предупреждения: Цитаишвили, Попов - Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

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Теги: Динамо Киев, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.06.2020, 21:59
Оценка:  0
гость
И Бойко отстранят.
Почему?
А догадайтесь.))
Русик  (аноним)  22.06.2020, 21:56
Оценка:  0
Русик
Настали времена когда Динамо только благодаря пенальти какой-то двортим переигрывает .....
Раньше бы гола 4 забили с игры и не заметили соперника.
Угробили такой клуб.....
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