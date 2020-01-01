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Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус в Олимпике

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Все футболисты здоровы.
Тесты отрицательные
Тесты отрицательные
ФК Олимпик Донецк

Матч 27-го тура чемпионата Украины Карпаты - Олимпик не состоялся из-за того, что у двух футболистов донецкого клуба был выявлен коронавирус.

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Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, все игроки Олимпика прошли повторное тестирование на Covid-19. По результатам тестов стало известно, что у всех футболистов команды отрицательные результаты.

Отметим, что поединок Карпаты - Олимпик был перенесен на неопределенный срок. 

Ранее стали известны подробности слияния Черноморца и Олимпика.

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Теги: Олимпик, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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