Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус в Олимпике
Все футболисты здоровы.
Матч 27-го тура чемпионата Украины Карпаты - Олимпик не состоялся из-за того, что у двух футболистов донецкого клуба был выявлен коронавирус.
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Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, все игроки Олимпика прошли повторное тестирование на Covid-19. По результатам тестов стало известно, что у всех футболистов команды отрицательные результаты.
Отметим, что поединок Карпаты - Олимпик был перенесен на неопределенный срок.
Ранее стали известны подробности слияния Черноморца и Олимпика.
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