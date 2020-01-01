Степаненко назвал главную особенность Каштру

Игроки донецкого клуба имеют свободу на поле.

Лидер Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением о работе Луиша Каштру в донецком клубе.

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“Каштру дает больше свободы футболистам. Понятно, что каждый должен знать, что ему делать на поле, но нет такого, что ты должен выполнять только какие-то строго определенные функции. Особенно в атаке он приветствует свободу, креативность.

И это приносит плоды: игрок знает, что он может сместиться, например, с фланга в середину поля или наоборот. При этом каждому известно, что ему нужно делать, и все отрабатывают как в нападении, так и в обороне.

Также мы видим, что есть хороший резерв: ребята, которые выходят на замену, не боятся брать на себя инициативу и приносят много пользы. Это здорово, когда всегда есть кем заменить футболистов основы и это не сказывается на действиях команды“, - заявил Степаненко в интервью пресс-службе “горняков“.

Отметим, что Тарас высказался о чемпионстве Шахтера в УПЛ.