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Официально: Цецадзе - новый главный тренер ПФК Львова

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Клуб нашел нового тренера.
Георгий Цецадзе
Георгий Цецадзе
ПФК Львов

Вчера, 21 июня, стало известно, что Егише Меликян покинул ПФК Львов после разгромного поражения от Мариуполя (0:3).

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, новым тренером команды стал Георгий Цецадзе. 

Отметим, что Цецадзе работал с юношескими сборными Грузии, а последним местом роботы был Сабуртало из Тбилиси.

Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ отстранил арбитра матча Заря - Динамо.

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Теги: Георгий Цецадзе, ПФК Львов, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: pfclviv.com

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