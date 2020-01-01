Официально: Цецадзе - новый главный тренер ПФК Львова
Клуб нашел нового тренера.
Вчера, 21 июня, стало известно, что Егише Меликян покинул ПФК Львов после разгромного поражения от Мариуполя (0:3).
Как сообщает официальный сайт львовского клуба, новым тренером команды стал Георгий Цецадзе.
Отметим, что Цецадзе работал с юношескими сборными Грузии, а последним местом роботы был Сабуртало из Тбилиси.
Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ отстранил арбитра матча Заря - Динамо.
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