Исмаили успешно перенес операцию
Футболист донецкого Шахтера Исмаили успешно перенес операцию.
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Как сообщает пресс-служба “горняков“, бразильцу прооперировали колено в Риме.
Напомним, 30-летний игрок получил травму на тренировке. По итогам обследования стало известно, что Исмаили повредил крестообразные связки. Ориентировочно футболист пропустит шесть месяцев.
Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, @ismaily_31! ⠀ Ismaily foi operado com sucesso no joelho em Roma. Desejamos uma rápida recuperação, @ismaily_31! ⠀ Ismaily successfully underwent a knee surgery in Rome. Get well soon, @ismaily_31! ⠀ Ісмаїлі вдало переніс операцію на коліні в Римі. Якнайшвидшого відновлення, @ismaily_31! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Ісмаїлі #Ismaily
Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны выбыл на неопределенный срок.
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