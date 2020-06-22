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Исмаили успешно перенес операцию

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Бразилец восстанавливается от травмы.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Исмаили успешно перенес операцию.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, бразильцу прооперировали колено в Риме.

Напомним, 30-летний игрок получил травму на тренировке. По итогам обследования стало известно, что Исмаили повредил крестообразные связки. Ориентировочно футболист пропустит шесть месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, @ismaily_31! ⠀ Ismaily foi operado com sucesso no joelho em Roma. Desejamos uma rápida recuperação, @ismaily_31! ⠀ Ismaily successfully underwent a knee surgery in Rome. Get well soon, @ismaily_31! ⠀ Ісмаїлі вдало переніс операцію на коліні в Римі. Якнайшвидшого відновлення, @ismaily_31! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Ісмаїлі #Ismaily

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны выбыл на неопределенный срок.

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Теги: Исмаили, Шахтер Донецк, футбол, травма
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