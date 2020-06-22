Бразилец восстанавливается от травмы.

Футболист донецкого Шахтера Исмаили успешно перенес операцию.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, бразильцу прооперировали колено в Риме.

Напомним, 30-летний игрок получил травму на тренировке. По итогам обследования стало известно, что Исмаили повредил крестообразные связки. Ориентировочно футболист пропустит шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны выбыл на неопределенный срок.