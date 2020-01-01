Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Степаненко: Все восемь чемпионств Шахтера были выстраданы потом и кровью

Комментариев: 0
"Горняки" выиграли чемпионат за пять туров до конца.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал досрочную победу в чемпионате Украины.

Читай также: Каштру - о чемпионстве: Никто нам ничего не дарил

“Только кажется, что легко выиграли. Но ведь за этим стоит ежедневный рутинный труд, а когда ты добиваешься результата, очень приятно. Мы проделали большую работу, серьезно относились к каждому матчу и старались не терять очки. Наша команда выиграла очные встречи с конкурентами и заслуженно стала чемпионом. 

Понятно, что когда мы пришли в Шахтер, то первое чемпионство вызвало запредельные эмоции. А когда начинаешь постоянно выигрывать, то это уже входит в традицию, которую не хочется нарушать. Каждое чемпионство особенное.

За каждым титулом стоит огромный труд на протяжении всего года, и все эти восемь чемпионств были выстраданы потом и кровью“, - рассказал игрок пресс-службе “горняков“.

Отметим, что Шахтер превзошел Динамо по количеству трофеев за годы независимости.

Поделись:
Теги: Тарас Степаненко, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь