Степаненко: Все восемь чемпионств Шахтера были выстраданы потом и кровью

"Горняки" выиграли чемпионат за пять туров до конца.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал досрочную победу в чемпионате Украины.

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“Только кажется, что легко выиграли. Но ведь за этим стоит ежедневный рутинный труд, а когда ты добиваешься результата, очень приятно. Мы проделали большую работу, серьезно относились к каждому матчу и старались не терять очки. Наша команда выиграла очные встречи с конкурентами и заслуженно стала чемпионом.

Понятно, что когда мы пришли в Шахтер, то первое чемпионство вызвало запредельные эмоции. А когда начинаешь постоянно выигрывать, то это уже входит в традицию, которую не хочется нарушать. Каждое чемпионство особенное.

За каждым титулом стоит огромный труд на протяжении всего года, и все эти восемь чемпионств были выстраданы потом и кровью“, - рассказал игрок пресс-службе “горняков“.

Отметим, что Шахтер превзошел Динамо по количеству трофеев за годы независимости.