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Динамо - Колос: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

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Динамо примет Колос в рамках 27 тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Динамо - Колос: онлайн видео трансляция матча
Динамо - Колос: онлайн видео трансляция матча
ФК Динамо Киев

В рамках 27 тура украинской Премьер-лиги Динамо проведет матч против Колоса.

Поединок состоится в сегодня, 22 июня, в 19:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Динамо - Колос:

Напомним, на данный момент Динамо занимает второе место в турнирной таблице Украины. Колос, в свою очередь, замыкает верхнюю шестерку.

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Теги: футбол, Динамо, Колос, чемпионат Украины, УПЛ
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