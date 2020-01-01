Динамо - Колос: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

Динамо примет Колос в рамках 27 тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Динамо - Колос: онлайн видео трансляция матча ФК Динамо Киев В рамках 27 тура украинской Премьер-лиги Динамо проведет матч против Колоса. Поединок состоится в сегодня, 22 июня, в 19:30 по киевскому времени. Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Динамо - Колос: Напомним, на данный момент Динамо занимает второе место в турнирной таблице Украины. Колос, в свою очередь, замыкает верхнюю шестерку.

Александра Колесникова