Игрок еще одного украинского клуба заразился коронавирусом

У футболиста нет симптомов заболевания.

В пятницу, 19 июня, игроки Балкан, которые представляют Первую лигу Украины, прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что по результатам обследования у одного из игроков выявили COVID-19, о чем руководство клуба уведомило соответствующие инстанции. По словам доктора команды Николая Фрекауцана, у футболиста нет симптомов заболевания.

Сейчас он находится на самоизоляции, а 23 июня команду ожидает повторное прохождение теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Олимпике выявили два случая заражения коронавирусом.