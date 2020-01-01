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Игрок еще одного украинского клуба заразился коронавирусом

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У футболиста нет симптомов заболевания.
Игрок Балкан заразился коронавирусом
Игрок Балкан заразился коронавирусом
fcbalkans.com.ua

В пятницу, 19 июня, игроки Балкан, которые представляют Первую лигу Украины, прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что по результатам обследования у одного из игроков выявили COVID-19, о чем руководство клуба уведомило соответствующие инстанции. По словам доктора команды Николая Фрекауцана, у футболиста нет симптомов заболевания.

Сейчас он находится на самоизоляции, а 23 июня команду ожидает повторное прохождение теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Олимпике выявили два случая заражения коронавирусом.

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Теги: футбол, Балканы, коронавирус, Первая лига Украины
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Источник: fcbalkans.com.ua

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