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Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой

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Ольга Янчук поздравила любимого с днем рождения.

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
www.instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий Анкарагюджю, закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Накануне футболист отметил свое 25-летие и девушка мило поздравила его.

“С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя“, - написала Ольга на своей странице в Instagram.

www.instagram.com/olgaianchuk

Отметим, что Ольга Янчук занимает занимает 687 место в рейтинге WTA.

www.instagram.com/olgaianchuk

www.instagram.com/olgaianchuk

www.instagram.com/olgaianchuk

Интересно, что форвард сборной Люксембурга уже воспитывает сына, котрому скоро выполнится два года.

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Теги: футбол, теннис, вне игры, Жерсон Родригес, Ольга Янчук
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