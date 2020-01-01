Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой

Ольга Янчук поздравила любимого с днем рождения.

Жерсон Родригес www.instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий Анкарагюджю, закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Накануне футболист отметил свое 25-летие и девушка мило поздравила его.

“С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя“, - написала Ольга на своей странице в Instagram.

www.instagram.com/olgaianchuk

Отметим, что Ольга Янчук занимает занимает 687 место в рейтинге WTA.

www.instagram.com/olgaianchuk

www.instagram.com/olgaianchuk

www.instagram.com/olgaianchuk

Интересно, что форвард сборной Люксембурга уже воспитывает сына, котрому скоро выполнится два года.