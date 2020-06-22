Комитет арбитров УАФ отстранил арбитра матча Заря - Динамо

Николай Балакин допустил грубые ошибки.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола отстранил рефери Николая Балакина, который работал на матче 26 тура чемпионата Украины Заря - Динамо (1:3), от судейской деятельности. Об этом сообщил директор ТК Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

“После матча Заря - Динамо мы говорили о Балакине. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче Заря - Динамо. Поэтому Балакин отправляется “отдыхать“. Он надолго отстранен от судейства“, - заявил Денисов в эфире программы Великий футбол.

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