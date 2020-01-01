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Ребров: Не склонял Харатина к выбору сборной Украины

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Специалист отметил, что для смены гражданства нужны веские причины.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о своем влиянии на решение полузащитника команды Игоря Харатина выступать за сборную Украины.

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“Я говорил с тренерами сборной Венгрии и Украины по Харатину. Чтобы поменять гражданство, нужны веские причины.

Я не склонял его к любой из этих сборных“, - заявил Ребров в эфире программы Профутбол.

Напомним, Игорь Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Польши, которые были запланированы на конец марта, но так и не состоялись из-за пандемии коронавируса.

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Теги: футбол, Игорь Харатин, Сергей Ребров, сборная Украины по футболу, сборная Венгрии по футболу, Ференцварош
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