Тете: Счастлив помочь команде выиграть чемпионство
Футболист завоевал титул чемпиона УПЛ в возрасте 20 лет.
Вингер Шахтера Тете прокомментировал победу над Александрией (3:2) в рамках 27 тура чемпионата Украины.
“Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать.
В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе“, - отметил футболист в эфире Футбол News.
Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию. Смотрите также видео голов и обзор поединка.
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