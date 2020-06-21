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Тете: Счастлив помочь команде выиграть чемпионство

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Футболист завоевал титул чемпиона УПЛ в возрасте 20 лет.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Вингер Шахтера Тете прокомментировал победу над Александрией (3:2) в рамках 27 тура чемпионата Украины.

“Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать.

В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе“, - отметил футболист в эфире Футбол News.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию. Смотрите также видео голов и обзор поединка.

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Теги: футбол, Тете, чемпионат Украины, УПЛ, Шахтер
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