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Юрченко: Нужно продолжать играть в футбол и не обращать внимание на двойные стандарты

Комментариев: 1
Футболист остался недоволен судейством в матче против Десны.
Владлен Юрченко
Владлен Юрченко
ФК Заря

Полузащитник Зари Владлен Юрченко раскритиковал работу арбитров в матче 27 тура чемпионата Украины против Десны.

“Эта победа очень важна для нас. Могу сказать одно: тяжело играть, когда действуют двойные стандарты. С Динамо, например, такие пенальти не ставят. Кого-то дисквалифицируют на один матч, а наших игроков на два-три. Пенальти не ставят, красные не дают. Но это добавляет нам стимула. Мы будем бороться до конца против всех.

Это уже вся Украина видит. Уже смешно от всего этого. Нам с Александрией ставят пенальти на 95-й минуте, в игре с Десной - та же ситуация. А с Динамо - точно такой момент, но нам пробить “с точки“ не дают. Что ж, нужно продолжать играть в футбол и не обращать внимание на такие ситуации“, - заявил Юрченко в эфире программы Профутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна - Заря.

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Теги: футбол, Владлен Юрченко, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (1)
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trgvm1    22.06.2020, 09:11
Оценка:  -22
trgvm1
не ной вспомни как в августе при встрече с динамо при счете 2:0 в пользу динамо вам арбитр третий гол не засчитал а потом ві сіграли в ничию так шо не ной
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