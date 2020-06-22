Юрченко: Нужно продолжать играть в футбол и не обращать внимание на двойные стандарты

Футболист остался недоволен судейством в матче против Десны.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко раскритиковал работу арбитров в матче 27 тура чемпионата Украины против Десны.

“Эта победа очень важна для нас. Могу сказать одно: тяжело играть, когда действуют двойные стандарты. С Динамо, например, такие пенальти не ставят. Кого-то дисквалифицируют на один матч, а наших игроков на два-три. Пенальти не ставят, красные не дают. Но это добавляет нам стимула. Мы будем бороться до конца против всех.

Это уже вся Украина видит. Уже смешно от всего этого. Нам с Александрией ставят пенальти на 95-й минуте, в игре с Десной - та же ситуация. А с Динамо - точно такой момент, но нам пробить “с точки“ не дают. Что ж, нужно продолжать играть в футбол и не обращать внимание на такие ситуации“, - заявил Юрченко в эфире программы Профутбол.

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