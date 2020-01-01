Рябоконь - о поражении от Зари: Соперник оказался не по зубам

Наставник "северян" хочет, чтобы его подопечные попали в еврокубки.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение от Зари (1:2) в чемпионате Украины.

“Как-то сразу все не пошло, пропустили. После этого Заря только наращивала свое преимущество. Это один из наших самых худших матчей, потому что соперник оказался такой не по зубам.

Сегодня только два-три футболиста Десны сыграли на своем уровне. Хотим попасть в еврокубки, но есть три команды посильнее нас. Что ж, будем бороться“, - отметил специалист в эфире Профутбол.

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