Десна - Заря 1:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Подопечные Скрипника заработали три важных пункта.

Десна - Заря: видео голов и обзор матча ФК Заря

Заря обыграла Десну в матче 27 тура чемпионата Украины. На точные удары Кочергина и Михайличенко “северяне“ ответили голом Фаворова.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Заря:

Десна - Заря 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) - Кочергин, 6, Михайличенко, 55



Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) - Огиря - Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) - Филиппов (Хлебас, 78).



Заря: Махарадзе (Василь, 77) - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня (Лунев, 27) - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Кабаев (Перович, 89), Громов.



Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм — Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев.

На 90+7-й минуте был удален Евгений Чеберко (Заря) (повторное предупреждение).