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Скрипник: У Динамо есть шанс оторваться от нас

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Наставник луганчан считает, что борьба за второе место еще впереди.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Десной в 27 туре чемпионата Украины.

“Играли почти тем же составом, что и с Колосом и Динамо. Создали много моментов, контролировали мяч. Но потом пошли карточки и длинные передачи. Хорошая игра с нашей стороны, ничего не позволили создать сопернику“.

Украинский специалист также высказался о шансах своей команды в борьбе за второе место.

“Борьба не закончена, еще целый круг. Но для психологии это важная победа. У Динамо есть шанс оторваться от нас. Не говорим о целях, хотим просто побеждать в каждом матче. В следующем туре будем играть против уже действующего чемпиона, будем стараться.

У нас много травмированных. Но что делать, мы не откажемся играть. У Виталия Вернидуба все нормально. Он получил сильный удар коленом в голову, но уже разговаривает и радуется победе. На этом ничего не заканчивается“, - заявил Скрипник в эфире Профутбол.

Отметим, что на данный момент Заря занимает с 52 пунктами третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе киевлян также 52 очка, но одна игра в запасе.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря, Десна, чемпионат Украины
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