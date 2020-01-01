Заря добыла важную победу над Десной

Луганчане вышли на третье место в турнирной таблице.

В рамках 27 тура чемпионата Украины луганская Заря обыграла черниговскую Десну.

Уже на 6-й минуте Владислав Кочергин открыл счет в поединке. В начале второго тайма Богдан Михайличенко удвоил преимущество своей команды. Артем Громов в конце встречи сделал счет разгромным, но судья отменил взятие ворот.

В компенсированное время после удаления Евгения Чеберко Денис Фаворов реализовал пенальти и отыграл один мяч.

Десна - Заря 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) - Кочергин, 6, Михайличенко, 55



Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) - Огиря - Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) - Филиппов (Хлебас, 78).



Заря: Махарадзе (Василь, 77) - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня (Лунев, 27) - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Кабаев (Перович, 89), Громов.



Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм — Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев.

На 90+7-й минуте был удален Евгений Чеберко (Заря) (повторное предупреждение).

Таким образом, эта победа позволила луганской команде выйти на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.