ПФК Львов остался без главного тренера

Стороны решили не продлевать контракт.

Егише Меликян покинул должность главного тренера ПФК Львов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт между сторонами подошел к концу, и они решили не продлевать соглашение.

Также расположение клуба покинул весь тренерский штаб, который работал с армянским специалистом.

Напомним, Меликян возглавил Львов в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 15 матчей в чемпионате Украины, где трижды одержала победу, пять раз сыграла вничью и семь раз терпела поражение.