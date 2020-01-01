ПФК Львов остался без главного тренера
Стороны решили не продлевать контракт.
Егише Меликян покинул должность главного тренера ПФК Львов. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Контракт между сторонами подошел к концу, и они решили не продлевать соглашение.
Также расположение клуба покинул весь тренерский штаб, который работал с армянским специалистом.
Напомним, Меликян возглавил Львов в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 15 матчей в чемпионате Украины, где трижды одержала победу, пять раз сыграла вничью и семь раз терпела поражение.
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