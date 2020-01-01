Петраков: Миллион долларов за победу на ЧМ игроки поделили между собой самостоятельно

Украинский специалист отметил, что премиальные пришли в обещанные сроки.

Бывший тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, как команда делила призовые после победного чемпионата мира в 2019 году.

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“В итоге мы получили даже больше обещанного. И в те сроки, которые нам обещал Андрей Павелко после победы в финальном матче над корейцами. Сказали, что премиальные будут в декабре - так и произошло. Думаю, не секрет, что команда получила миллион долларов.

С вычетом налогов, конечно. Эту сумму ребята поделили между собой в зависимости от того, кто сколько играл“, - приводит его слова Главком.

Ранее Петраков рассказал о влиянии агентов на тренеров.