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Павелко поздравил Шахтер с завоеванием титула чемпиона Украины

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Функционер отметил, что очень важно, что победитель определился по спортивному принципу.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил донецкий Шахтер с досрочной победой в чемпионате Украины-2019/20.

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"Поздравляю преданных болельщиков, команду, тренерский штаб и руководство клуба Шахтер с 13-м чемпионским титулом. Очень важно, что несмотря на все препятствия, удалось продолжить турнир и его победитель определился по спортивному принципу.

Искренне желаю Шахтеру успешного продолжения выступлений в Лиге Европы сезона-2019/20, желаю достойно представить Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне, новых побед и титулов, и скорейшего возвращения на родную Донбасс Арену", - написал Павелко на страничке в Facebook.

Ранее победу в чемпионате Украины прокомментировал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Шахтер Донецк, футбол, чемпионат Украины
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