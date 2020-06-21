Коноплянка: Я вернулся в Украину, чтобы выиграть УПЛ

Футболист отметил, что ему приятно стать чемпионов Украины.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка высказался о досрочной победе "горняков" в чемпионате Украины-2019/20.

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся для этого в первую очередь, чтобы выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги, и на самом деле приятно достичь такого результата.

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Мы были в полушаге от чемпионства с Днепром, когда боролись с Шахтером (сезон-2013/14 - прим. ред.), но немножко не хватило. Не буду говорить вам, чего не хватило. Скажем, удачи и немного опыта. Тогда было обидно, потому что все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то я это немного подзабыл. Но я оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего - это немного неправильно. Поэтому, я рад, что получилось за 5 туров до конца стать чемпионами. Это приятно", - сказал Коноплянка в комментарии Футбол NEWS.

Стоит сказать, что для Коноплянки это первый чемпионский титул УПЛ.

Ранее победу в чемпионате Украины прокомментировал капитан Шахтера Андрей Пятов.