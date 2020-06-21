Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: Я вернулся в Украину, чтобы выиграть УПЛ

Комментариев: 0
Футболист отметил, что ему приятно стать чемпионов Украины.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка высказался о досрочной победе "горняков" в чемпионате Украины-2019/20.

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся для этого в первую очередь, чтобы выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги, и на самом деле приятно достичь такого результата.

Смотри также: Шахтер - Александрия 3:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Мы были в полушаге от чемпионства с Днепром, когда боролись с Шахтером (сезон-2013/14 - прим. ред.), но немножко не хватило. Не буду говорить вам, чего не хватило. Скажем, удачи и немного опыта. Тогда было обидно, потому что все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то я это немного подзабыл. Но я оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего - это немного неправильно. Поэтому, я рад, что получилось за 5 туров до конца стать чемпионами. Это приятно", - сказал Коноплянка в комментарии Футбол NEWS

Стоит сказать, что для Коноплянки это первый чемпионский титул УПЛ.

Ранее победу в чемпионате Украины прокомментировал капитан Шахтера Андрей Пятов.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионство, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь