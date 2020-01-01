Попов: У нас не было ни одно выходного после матча с Минаем

Футболист рассказал о подготовке к игре против Колоса в рамках УПЛ.

Защитник Динамо Денис Попов высказался по поводу предстоящего матча команды против Колоса в рамках чемпионата Украины.

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“Подготовку к поединку с Колосом мы начали на следующий день после кубковой игры с Минаем. Ни одного выходного у нас не было, ведь сейчас мы проводим по два матча в неделю. На игру настраиваемся очень серьезно, ведь у нас нет права на ошибку.

В пятницу во время командных сборов тренеры подробнее нам рассказали, как будет строиться подготовка к этому конкретному матчу.

Прежде всего, нам нужно быть внимательными. Считаю, это интересный соперник, у них есть свой рисунок игры, поэтому они могут преподнести сюрприз. Поэтому должны быть готовы ко всему и добиться положительного результата“, - приводит слова Попова пресс-служба Динамо.

Напомним, матч 27-го тура УПЛ Динамо - Колос состоится в понедельник, 22 июня, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что стали известны детали травм игроков Динамо - Никиты Бурды и Сергея Сидорчука.