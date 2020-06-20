Защитник Зари попал в сферу интересов Андерлехта

Богдан Михайличенко может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Крайний защитник луганской Зари Богдан Михайличенко может перебраться в новый клуб.

По информации Nieuwsblad, в приобретении футболиста заинтересован бельгийский Андерлехт. Клуб следит за развитием украинца, но на данный момент не вступали в переговоры с луганчанами о покуре Михайличенко.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Богдан отыграл 29 матчей за Зарю во всех турнира, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко стал лучшим футболистом УПЛ в марте.