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Защитник Зари попал в сферу интересов Андерлехта

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Богдан Михайличенко может сменить клубную прописку ближайшим летом.
Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко
ФК Заря Луганск

Крайний защитник луганской Зари Богдан Михайличенко может перебраться в новый клуб.

По информации Nieuwsblad, в приобретении футболиста заинтересован бельгийский Андерлехт. Клуб следит за развитием украинца, но на данный момент не вступали в переговоры с луганчанами о покуре Михайличенко.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Богдан отыграл 29 матчей за Зарю во всех турнира, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко стал лучшим футболистом УПЛ в марте.

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Теги: Богдан Михайличенко, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, трансфер, Андерлехт, чемпионат Бельгии по футболу
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